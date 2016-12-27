الحالة الجوية: درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في بعض المحافظات

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب ومن حدوث الصقيع في اغلب المناطق الداخلية كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية.



وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية اغزرها 85 مم في البهلولية بمحافظة اللاذقية.



وبينت نشرة مشروع الاستمطار فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في محافظة دمشق.. في الحرمون 10 مم وسرغايا 3ر5 مم والزبداني والتل 7 مم ومضايا وميسلون وجديدة الشيباني وقطنا 6 مم وعسال الورد 5ر6 مم ودوما 10 مم وقاسيون ومساكن برزة 5 مم وساحة الحجاز 5ر4 مم وفي الكسوة 2ر3 مم ويبرود 5ر1 مم والقطيفة 4 مم ودوار المطار 5 مم وعقربا 5ر3 والنبك 1 مم.



وفي محافظة السويداء.. في عين العرب 3 مم والسويداء 5ر2مم وشهبا وصلخد 2 مم والصورة الصغيرة 1 مم.



وفي محافظة درعا.. في تل شهاب 3 مم والشيخ مسكين 6 مم وازرع 5ر4 مم ودرعا 5ر3مم والصنمين وبصرى 5 مم والمسيفرة 2مم .



وفي محافظة القنيطرة.. حضر16 مم ومدينة القنيطرة 5ر8 مم.



وفي محافظة حمص.. في الناصرة 13مم ومرمريتا 10 مم وشين 5 مم وقلعة الحصن 15 مم والعريضة 8 مم وتلكلخ 5ر8 مم.



وفي محافظة حماة.. في الرصافة 18 مم ووادى العيون14مم ومصياف 22مم وعين حلاقيم 20 مم وربعو 12 مم والحميرى 5ر1 مم ومحردة 5ر2 مم.



وفي منطقة الغاب سجلت في شطحة 28 مم وعين الكروم 25 مم والكريم وافاميا 19 مم والسقيلبية 17 مم.



وفي محافظة طرطوس.. في القدموس والشيخ بدر 36 مم وفي مشتى الحلو 23 مم والدريكيش 23 مم وصافيتا 20 مم وحمام واصل 5ر23مم والصفصافة 26 مم وطرطوس 3ر38 مم وبانياس 55 مم.



وفي محافظة اللاذقية.. في صلنفة 7ر31 مم والمزيرعة 55 مم والحفة 50 مم والقطيلبية 8ر42 مم ووادى قنديل 48 مم ومطار الباسل 68 مم وبوقا 5ر69 مم والبهلولية 85 مم ومدينة اللاذقية 35 مم.



وفي محافظة حلب.. في عفرين 6 مم وأعزاز 4 مم ومدينة حلب 5 مم وفي السفيرة 3 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..