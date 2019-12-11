"الحاخام الأكبر" في كيان الاحتلال الاسرائيلي يزور البحرين ويلتقي زعيمها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحاخام الأكبر "لأورشليم القدس"، شلومو عمار، زار المنامة في سابقة هي الأولى من نوعها، والتقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.





وأعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" عن زيارة قام بها الحاخام الأكبر في كيان الاحتلال الاسرائيلي شلومو عمار إلى العاصمة البحرينية المنامة في سابقة بالتطبيع هي الأولى من نوعها.





وذكرت الهيئة أن الحاخام التقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقل التهاني له، و شارك خلال الزيارة، في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من ‎الكويت و‎لبنان و‎مصر ‎والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".





ونقل عن الحاخام الإسرائيلي، إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن مواطنو كل من إسرائيل والبحرين من زيارة البلد الآخر من دون الحاجة لتنسيق خاص".



