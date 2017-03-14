الجيوب الأنفية والاكتئاب يقللان الإنتاجية

يعد مرض الجيوب الأنفية المزمنة من أكثر الأمراض انتشاراً في أغلب دول العالم، ويتسبب في العديد من المشكلات الصحية للعديد من الأشخاص الذين يعانون مشكلات في التنفس أو النوم؛ بسبب عرقلة الجيوب الأنفية لعمل المسارات الهوائية بصورة سليمة.

وفي السياق نفسه، فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس الأميركية، أن مرضى الجيوب الأنفية المزمنة والاكتئاب؛ هم الأكثر عرضة لتفويت العمل أو أيام المدرسة، ما يسهم بصورة مباشرة في تقليل إنتاجيتهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه الباحثون أعراض الاكتئاب بالقوة التي تعيق المرضى عن مزاولة نشاطهم اليومي من الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

وتوصل الباحثون من خلال هذه الدراسة الجديدة إلى أن الجيوب الأنفية المزمنة ونوبات الاكتئاب مسؤولة بصورة كبيرة عن فرص التغيب والإجازات المرضية بين المرضى، ما يؤثر بصورة كبيرة في إنتاجيتهم.

وكالات