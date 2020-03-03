الجيش يُسقط طائرة تركية مسيرة في محيط سراقب

تمكن الجيش العربي السوري من إسقاط طائرة مسيرة تركية في ريف إدلب، وذلك بعدما أعلن مصدر عسكري سوري أن المجموعات المسلحة المدعومة تركياً في إدلب، استهدفت إحدى الطائرات الحربية السورية أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد المسلحين ما أدى إلى سقوطها.



وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة للقوات التركية بمحيط سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وكان مصدر عسكري سوري صرح اليوم : “في تمام الساعة 03ر11 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان”.



وتأتي خروقات المجموعات المسلحة في إدلب في الوقت الذي تستمر به تركيا بدعم هذه المجموعات عسكرياً ولوجستياً، حيث أعلنت مسبقاً القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها أغلقت المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية في سورية لا سيما إدلب، وأنه سيتم إسقاط أي طائرة تمر في تلك المنطقة.



يشار إلى أن محافظة إدلب تشهد تصعيداً كبيراً بعد ظهور الجنود الأتراك بين صفوف المجموعات المسلحة، حيث تم قتل العشرات منهم إثر توجيه الجيش السوري ضربات مركزة على مواقع المسلحين في إدلب.