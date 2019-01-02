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الجيش يوسع نطاق عملياته ضد المجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مواقع الإرهابيين ونقاط تسللهم باتجاه نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لمدينة حماة.


وذكرمصدر ميداني أن وحدات الجيش المتمركزة في ريف محردة الشمالي الغربي نفذت صليات صاروخية مركزة على بؤر ومرابض المجموعات الإرهابية في قرى تل الصخر والجنابرة والجارية وذلك رداً على خروقاتها واعتداءاتها وبعد رصد تحركاتها ضمن المنطقة منزوعة السلاح.


وبين المصدر أن الرمايات النارية أسفرت عن تدمير مرابض للإرهابيين ومقتل وإصابة العديد منهم.


وأشار المصدر في وقت سابق إلى أن وحدات من الجيش وسعت نطاق عملياتها ضد مواقع المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وأحبطت محاولات تسللها من محور بلدة البويضة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.