الجيش يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويفرض سيطرته على بلدة التبني وقرية البويطية بريف دير الزور الغربي

وسعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور نطاق سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر الفرات بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” في قرية مراط وفرضت السيطرة الكاملة على بلدة التبني وقرية البويطية في الريف الغربي.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات ناجحة ضد تنظيم داعش الإرهابي بالريف الغربي أحكمت خلالها السيطرة على قرية البويطية وبلدة التبني بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.