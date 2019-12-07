ترامب: “نفط سوريا” تحت سيطرتنا ونتصرف به كما نشاء!
تطبيق «بطيء» للتفاهم الروسي ــ التركي: الجيش يوسّع انتشاره على طريق M4 الدولي
المقداد: تركيا والسعودية زودت الفصائل المسلحة بمواد كيميائية
مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي
فصائل تركيا تختطف مزيد من المدنيين وتقصف بعض المناطق بشكل مكثف
تسخين متزايد على جبهة إدلب: تداخل «المسارات» يُهندس المشهد المقبل
غارة جوية «مجهولة» على البوكمال
الجيش يستأنف عملياته في أم التينة ويدمي إرهابيي إدلب
أردوغان يفشل بنيل دعم «الناتو» لعدوانه على شمال شرق سورية
أهالي قرى بريف الحسكة يهاجمون دورية أميركية ويحرقون أعلامها
الجيش يعزز انتشاره في قرى ريف إدلب الجنوبي
ضحايا وجرحى مدنيون جراء انفجار مفخخة في ريف الحسكة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدولار دون 850 ليرة في إغلاق «السوداء»أمس
فصائل الاحتلال التركي تسرق آثار منطقة النبي حوري في عفرين

الجيش يوجه ضربات مركزة على مواقع التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على مواقع وتحركات للمجموعات الإرهابية في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة حلب رداً على اعتداءاتها بالقذائف على أحياء مدينة حلب والمناطق الآمنة بالريف الجنوبي الغربي.

و وجهت“وحدات الجيش العاملة بريف حلب خلال الساعات الماضية رمايات نارية مركزة طالت مواقع وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها في منطقة الراشدين ومزارع الملاح بريف حلب الجنوبي الغربي”.

وأسفرت“ضربات وحدات الجيش  عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وأوكار وتحصينات اضافة إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد”.

وتنتشر في منطقة الراشدين ومزارع الملاح وخان العسل بالأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تعتدي على أحياء المدينة والقرى الآمنة بالقذائف كان آخرها الثلاثاء الماضي حيث اعتدت على قرية الوضيحي بالقذائف ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح ووقوع دمار في المنازل.