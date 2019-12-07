الجيش يوجه ضربات مركزة على مواقع التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على مواقع وتحركات للمجموعات الإرهابية في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة حلب رداً على اعتداءاتها بالقذائف على أحياء مدينة حلب والمناطق الآمنة بالريف الجنوبي الغربي.



و وجهت“وحدات الجيش العاملة بريف حلب خلال الساعات الماضية رمايات نارية مركزة طالت مواقع وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها في منطقة الراشدين ومزارع الملاح بريف حلب الجنوبي الغربي”.



وأسفرت“ضربات وحدات الجيش عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وأوكار وتحصينات اضافة إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد”.



وتنتشر في منطقة الراشدين ومزارع الملاح وخان العسل بالأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تعتدي على أحياء المدينة والقرى الآمنة بالقذائف كان آخرها الثلاثاء الماضي حيث اعتدت على قرية الوضيحي بالقذائف ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح ووقوع دمار في المنازل.