الجيش يواصل سحق الإرهابين وتحصيناتهم وأدواتهم الإجرامية في ريفي إدلب وحماة

دمرت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة بضربات مركزة أوكارا وتحصينات للإرهابيين في إطار ردها على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



وخاضت وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “حراس الدين” و”أنصار المجاهدين” المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة التي حاولت التسلل والاعتداء بالقذائف الصاروخية والهاون من محور أبو الضهور على النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وانتهت الاشتباكات بإحباط التسلل بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار في حين دمرت وحدات الجيش منصات قذائف الهاون والصاروخية التي استهدفت النقاط العسكرية.



ودمرت وحدة من الجيش في وقت سابق برمايات مكثفة أوكارا لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في بلدة الهبيط وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين.



ونفذت وحدة من الجيش ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة.



ودمرت وحدات من الجيش أمس عربة مفخخة للمجموعات الارهابية على أطراف بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي وعددا من أوكارهم وعتادا وذخيرة لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت بينهم قتلى ومصابين في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.