الجيش يواصل اجتثاث إرهابيي “النصرة” من ريف حلب الجنوبي ويسيطر على قرى ومواقع جديدة

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة انتصارات جديدة خلال عملياتها المتواصلة ضد تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف حلب الجنوبي.

وأنهت وحدات الهندسة تمشيط القرى المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل سقوط العديد من قتلى ومصابين وذلك بالتوازي مع توجيه سلاحي الجو والمدفعية رمايات مكثفة على تحركات فلول الإرهابيين الفارين من هذه القرى.

وأنهت وحدات الهندسة تمشيط القرى المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل سقوط العديد من قتلى ومصابين وذلك بالتوازي مع توجيه سلاحي الجو والمدفعية رمايات مكثفة على تحركات فلول الإرهابيين الفارين من هذه القرى.