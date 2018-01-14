الجيش يواصل اجتثاث إرهابيي “النصرة” من ريف حلب الجنوبي ويسيطر على قرى ومواقع جديدة
حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة انتصارات جديدة خلال عملياتها المتواصلة ضد تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف حلب الجنوبي.
وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة خلال الساعات القليلة الماضية على جبل المدور ووادي الصنوع وقرى النعمانية وبويضة صغيرة ومشرفة البويضتين وبويضة كبيرة والواجد شمال شرق طريق تل الضمان/جبل الاربعين بالريف الجنوبي.
وأنهت وحدات الهندسة تمشيط القرى المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل سقوط العديد من قتلى ومصابين وذلك بالتوازي مع توجيه سلاحي الجو والمدفعية رمايات مكثفة على تحركات فلول الإرهابيين الفارين من هذه القرى.
ونفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بعد ظهر أمس عمليات خاطفة انطلاقا من مواقعها في محيط جبل الأربعين بريف حلب الجنوبي وسيطرت على قرى بردة وتل حطابات وبطرانة وجعفر منصور ورجيلة وارجل وغريرفة ومنبطح وصولا إلى بلدة تل الضمان غرب خناصر لتلتقي بوحدات الجيش التي تقدمت بدورها من تل أحمر جنوب غرب خناصر وسيطرت على عدة قرى في محيط بلدة تل الضمان.
وتنبع أهمية طريق خناصر مرورا بتل الضمان وصولا إلى جبل الاربعين الذي يبلغ طوله حوالي 45 كم من كونه يؤمن منطقة ريف حلب الجنوبي بشكل كامل التي تضم عشرات القرى والمناطق.
ودمرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة صباح أمس آخر تجمعات تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الارهابية المرتبطة به في قرى ومناطق قيقان والأيوبية وكفر ابيش وبلوزة والمنطار والصفا وتليل الصفا وكفر كار وبنان وأم جرن والزراعة وبرج الرمان وحفرة الحص وابو غتة وجب جاسم.
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