الجيش ينتشر في المزيد من القرى الواقعة على الطريق الاستراتيجي حلب-الحسكة

يستمر الجيش العربي السوري بتوسيع مساحة انتشاره شمالي سورية، حيث دخل اليوم إلى مناطق جديدة واقعة على طريق حلب-الحسكة الدولي.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش العربي السوري دخل قرية السوسة الغربية وصوامع حبوب العالية في ريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في إطار مهامها بحماية الأهالي.



وأضافت الوكالة أن الجيش دخل أيضاً قريتي السويفة والنجودية في ريف رأس العين الجنوبي شمالي الحسكة.



وخلال الشهر الفائت، انتشرت وحدات الجيش على الحدود السورية-التركية في ريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي وصولاً إلى القامشلي شرقاً وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم، وذلك بهدف حماية هذه المناطق من العدوان الذي تشنه أنقرة شمالي شرق سورية تحت عنوان “نبع السلام” والذي احتلت على إثره العديد من مناطق شمالي شرق البلاد.