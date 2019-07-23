الجيش يمشط مواقع الإرهابيين في جبال اللاذقية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين الإثنين 22/7/2019، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس بلدات في محافظة حماة وكذلك بلدة في محافظة اللاذقية السورية.



وقال باكين، في إحاطة إعلامية "خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات حويز وكفر يهود وكورناز وجلامة ومصياف في محافظة حماة، وكذلك جب الزعرور في محافظة اللاذقية".



وأكد باكين أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في الجمهورية.



يضاف إلى ذلك أنه خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعملين إنسانيين في بلدة ثوم، محافظة حماة، وفي منطقة حي الكلاسة بحلب.