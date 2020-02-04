الجيش يكشف عن مقر ضخم لـ”النصرة” كان يستخدم لتعذيب المعتقلين

كشف الجيش العربي السوري خلال عمليات تمشيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب مقراً محصناً لـ”جبهة النصرة” كانت تستخدمه لإدارة العمليات العسكرية.



وقال مصدر ميداني : “إن المقر يمتد على مستويين في باطن الأرض الأول مخصص لقيادات التنظيم الإرهابي محفور بشكل هندسي ومدعم بالخرسانة الإسمنتية شديدة التحصين يتكون من عدة غرف متصلة بسراديب كما يتكون المستوى الثاني من 9 غرف مع شبكات معقدة من السراديب التي تصل بين الغرف مع شبكة تهوية”.



وأوضح المصدر أن “المقر استخدمه الإرهابيون للإقامة وخصصوا جزءاً منه لسجون ومراكز لتعذيب المدنيين المختطفين الذين يعارضون وجودهم في المنطقة” مبيناً أن المسلحين استخدموا نظام تهوية عبر شبكات من الأنابيب تغذي كامل غرف الطبقة الثانية فضلاً عن نظام التدعيم الخرساني كما أن أجزاء إضافية من المقر كانت قيد التوسيع.



وفي بلدة خان السبل التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها أمس الاثنين، أفادت “سانا” بأن “وحدات الجيش ضبطت مشفى ومركزاً ميدانياً لعلاج مصابي التنظيمات الإرهابية إضافة إلى عدد من الخنادق والمغاور التي كان يستخدمها الإرهابيون في عمليات التحصن والاحتماء من ضربات الجيش العربي السوري”.



يشار إلى أن الجيش السوري تمكن خلال الماضية من استعادة السيطرة على مساحات استراتيجية واسعة في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وبات يفصله عن بلدة سراقب كيلومترات فقط.