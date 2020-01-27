الجيش يكثف استهدافاته النارية في ريف حلب ويدمر مستودع ذخيرة

يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية في أرياف إدلب وحلب تحت غطاء صاروخي ومدفعي مكثف يستهدف من خلاله مقرات ومراكز “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها.



وتمكن الجيش من تدمير مستودع ذخيرة لـ”جبهة النصرة” في ريف حلب الغربي خلال العمليات العسكرية التي ينفذها هناك عند الأطراف الغربية لمدينة حلب وفي عدد من القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.



ونفذ الجيش السوري رمايات دقيقة ومكثفة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين في قرية بشقاتين في ناحية دارة عزة في ريف حلب الغربي ما أدى إلى تدمير مستودع كبير للذخيرة أنشأته “جبهة النصرة” ضمن معمل النشاء في القرية.



واستهدفت وحدات الجيش مقرات لـ”جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها في الليرمون في ريف حلب الغربي.



وكان الجيش قد استهدف يوم أمس بضربات صاروخية ومدفعية مقرات “جبهة النصرة” في كفر حمرة والراشدين والمنصورة وخان العسل ومحيط كفر ناها غرب حلب أدت وفق “سانا” إلى “انهيارات واسعة في صفوفهم” على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.



وأكد مصدر عسكري يوم أمس أن الجيش السوري مصمم على وضع حد نهائي لخروقات “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها في حلب وإدلب.



يذكر أن الجيش كثف عملياته العسكرية خلال اليومين الفائتين وتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب ليصبح على بعد أقل من 1كم عن مدينة معرة النعمان المعقل الرئيسي لـ”النصرة” في ريف إدلب الجنوبي