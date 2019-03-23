الجيش يكبد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري أوكاراً ونقاطاً محصنة لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي وذلك رداً على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



ووجهت وحدات من الجيش ضربات مدفعية مركزة بعد رصد ومتابعة على تجمع آليات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة النشامة بالقطاع الشرقي لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي.



وكبدت الضربات الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت آليات وأوكاراً كانوا يتخذون منها منطلقا للتسلل والاعتداء على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.



ووسعت وحدات الجيش نطاق عملياتها على الخنادق والمتاريس التي يتحصن بها الإرهابيون في الأطراف الشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي.



وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أوكار وخنادق وكمية من الأسلحة والذخيرة لهم.



ورصدت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة قلعة المضيق باتجاه النقاط العسكرية في بلدة الكريم بريف حماة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة موقعة العديد من أفرادها قتلى ومصابين مع إجبار من تبقى منهم على الفرار.



