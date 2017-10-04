الجيش يقضي على “أمير داعش” بالضفة الشرقية للفرات، ويتقدم باتجاه الميادين

تواصل وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور تقدمها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بالريف الجنوبي الشرقي للمدينة، حيث قضت اليوم على أحد أبرز متزعميه في الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وبحسب مصدر عسكري في دير الزور، فإن وحدات الجيش سيطرت على نقاط جديدة على طريق دير الزور – الميادين، بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم “داعش”، وذلك في تقدم جديد من شأنه التمهيد لانتصارات أخرى والتقدم أكثر للسيطرة على مدينة الميادين.