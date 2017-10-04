الجيش يقضي على “أمير داعش” بالضفة الشرقية للفرات، ويتقدم باتجاه الميادين
تواصل وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور تقدمها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بالريف الجنوبي الشرقي للمدينة، حيث قضت اليوم على أحد أبرز متزعميه في الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وبحسب مصدر عسكري في دير الزور، فإن وحدات الجيش سيطرت على نقاط جديدة على طريق دير الزور – الميادين، بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم “داعش”، وذلك في تقدم جديد من شأنه التمهيد لانتصارات أخرى والتقدم أكثر للسيطرة على مدينة الميادين.
وبدأت وحدات الجيش قبل 3 أيام عملية عسكرية في الضفة الجنوبية لنهر الفرات باتجاه مدينة الميادين، التي تشكل إلى جانب مدينة البوكمال أحد أبرز معاقل التنظيم التكفيري في ريف دير الزور الشرقي.
وفي الضفة الشرقية لنهر الفرات، ذكر مصدر عسكري أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع ارهابيي “داعش” على محور خشام وحطلة فوقاني، وأوقعت بينهم العديد من القتلى من بينهم “أمير داعش الحربي” الملقب “أبو أسامة” وهو تونسي الجنسية.
وبيّن المصدر أن سلاح الجو، دمر في طلعات مكثفة تحصينات ومقرات للتنظيم التكفيري في قرى وبلدات الجنينة والحسينية وحطلة وموحسن وسعلو والطيبة والبوليل والصالحية.
لافتاً إلى أن الطلعات الجوية امتدت لتشمل محاور تحرك التنظيم التكفيري التي تم رصدها بوسائل الاستطلاع في أحياء كنامات والحميدية والعرضي وخسارات والشيخ ياسين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفه وتدمير العديد من العربات والتحصينات.
المصدر: عاجل الأخبارية
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