الجيش يقضي على مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية بريف اللاذقية

تصدت وحدة من الجيش العربي السوري لاعتداء مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على إحدى النقاط العسكرية بريف اللاذقية الشمالي وقضت على كامل أفرادها.





وذكر مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعة إرهابية في تل حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة”.





وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت “بصد الاعتداء والقضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة” وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.





وقضت وحدات من الجيش في الـ 23 من الشهر الماضي على 13 إرهابياً من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له هاجموا نقاطا عسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة بريف اللاذقية الشمالي.



