الجيش يقضي على مجموعات من الدواعش في الثردة

تكبد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.



وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية “قضت على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم داعش قرب مفرق منطقة الثردة” جنوب المدينة بنحو 9 كم.



ونفذ سلاح الجو سلسلة غارات على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المكبات على طريق جبل الثردة ما أسفر عن “مقتل 6 إرهابيين من بينهم “أبو محمد المرتضى” وإصابة 7 آخرين وتدمير دراجة نارية”.

و أسفرت غارات الطيران الحربي على تحركات ومقرات تنظيم “داعش” في محيط المقابر وفي حيي الحميدية والمطار القديم عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف إرهابييه وتدمير آليات مزودة برشاشات ثقيلة.



وبين المراسل أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مكثفة على تحركات لمجموعتين إرهابيتين من تنظيم “داعش” إحداهما حاولت التسلل من معبر الحويقة والأخرى في محيط كلية الزراعة بالحسينية ما أدى إلى “إيقاع معظم أفرادهما بين قتيل ومصاب”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس بدعم من الطيران الحربي مستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” وآليتين مزودتين برشاشين ثقيلين في منطقة المعامل وتلة الـ 17 المجاورة لجبل ثردة في محيط مدينة دير الزور.