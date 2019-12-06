الجيش يقضي على مجموعات إرهابية في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على مجموعات إرهابية حاولت التسلل والهجوم على نقاط الجيش على محور أم التين اسطبلات في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



واشتبكت وحدات من الجيش صباح اليوم مع مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقاط الجيش ومنازل قرية اسطبلات التي حررها الجيش قبل أيام في منطقة سنجار بالريف الجنوبي الشرقي.



وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة أغلبية أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة وتدمير أسلحتهم فيما لاذ البقاون بالفرار.



و نفذت وحدات الجيش عمليات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ خلال الساعات القليلة الماضية على محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية على اتجاه الكتيبة المهجورة وقرية أم التين بريف إدلب الجنوبي أيضا أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.



وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم جبهة النصرة وتقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما يواصل الجيش العربي السوري عملياته ضد الإرهابيين في تلك المنطقة حيث تمكن خلال الأيام الماضية من استعادة السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل واسطبلات ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.