الجيش يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد

قضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد في عدد من بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



ورصدت وحدات من الجيش تحركات مجموعات إرهابية في محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي تسللت باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة وتعاملت معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة.



وأسفرت الضربات، القضاء على تلك المجاميع الإرهابية المتسللة وتدمير عتاد وأسلحة كانت بحوزتها.



كما و عثرت الجهات المختصة يوم أمس على عشرات الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأنواع تتراوح أوزانها بين 50 و100 كغ مملوءة بمواد الـ “سي فور” و”تي إن تي” المضادة للدبابات كان تنظيم “داعش” الإرهابي زرعها في شوارع مدينة السخنة ومحيطها“80” كم شرق تدمر .