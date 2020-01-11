الجيش يقضي على عدد من المسلحين ويدمر آلياتهم برمايات مركزة في ريف إدلب

تمكن الجيش العربي السوري اليوم السبت، من القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين التابعين لـ”جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها في ريف إدلب الجنوبي كما دمر العديد من آلياتهم ومعداتهم العسكرية.



ونفذ الجيش خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات مسلحي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة بمنطقة خان السبل في ريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.



كذلك طالت رمايات الجيش تحصينات المجموعات المسلحة ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من المسلحين ودمرت تحصينات لهم.



ويستهدف الجيش العربي السوري باستمرار مواقع المجموعات المسلحة في أرياف إدلب وحماة، لا سيما تلك المناطق التي تنفذ المجموعات المسلحة من خلالها اعتداءاتها على مناطق المدنيين بالقذائف الصاروخية.



يشار إلى أن الجيش تمكن مؤخراً من استعادة الكثير من القرى والتلال الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وذلك بعد استئناف عملياته العسكرية في تلك المنطقة.