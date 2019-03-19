الجيش يقضي على إرهابيين لـ”جبهة النصرة” بسهل الغاب

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد بضربات مركزة على مواقعهم ومحاور تحركهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي.



ونفذت وحدة من الجيش ضربات مركزة على تحصينات ومواقع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في بلدة باب الطاقة بسهل الغاب في إطار ردها على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم.



وحاولت مجموعة إرهابية التسلل من محور بلدة مورك بالريف الشمالي باتجاه نقاط الجيش فتصدت لها وحدات الجيش في المنطقة بالأسلحة المناسبة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.