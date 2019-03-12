الجيش يقضي على إرهابيين خلال تصديه لاعتداءاتهم بريف حماة

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن وحدات من الجيش أحبطت محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة بحماة فجر اليوم وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة، مبيناً أن الهجوم الإرهابي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح.



إلى ذلك ذكر مصدر عسكري في حماة أن وحدة من الجيش وفي إطار ردها على خروقات التنظيمات الإرهابية لمنطقة خفض التصعيد اشتبكت مع مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” هاجمت إحدى النقاط العسكرية من محور بلدة الجديدة بريف المحافظة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين فيما فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم إلى الشمال الشرقي.



ولفت المصدر إلى استشهاد أحد مقاتلينا وإصابة آخرين خلال إحباط الهجوم.