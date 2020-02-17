الجيش يقترب من حصار 12 نقطة مراقبة تركية في ريف حلب الغربي بالكامل

اقتربت قوات الجيش العربي السوري من إطباق الحصار الكامل على ريف حلب الغربي، والممتد من الفوج 46 غربا والشيخ عقيل شمالا وكفرجوم جنوبا، ليزداد عدد النقاط التركية المحاصرة إلى 12 نقطة بينهم الراشدين والشيخ عقيل بريف حلب.



وتمكنت قوات الجيش صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على قرية الشيخ عقيل الملاصقة لبلدة قبتان الجبل واقتربت من حصار النقطة التركية المتمركزة في محيط القرية.

وبتلك الحسابات، تبقى مناطق “تقاد والقاسمية وبالا والأبزمو ورحاب والأتارب ودارة عزة” خارج سيطرة الجيش السوري في غرب حلب حتى اللحظة.



ومن المتوقع أن يبسط الجيش سيطرته على قرى “عينجارة وقبتان الجبل وبالا والقاسمية” خلال الساعات القادمة ليكمل خط سيره العسكري المستقيم الممتد من منطقة الفوج “46” حتى “قبتان الجبل”.



وسيطر الجيش خلال الساعات الماضية على مدن وبلدات؛ “شويحنة، وكفرحمرة، وجمعية الزهراء، وبيانون، وحيان، وحريتان، وعندان، وتل مصيبين، وبابيص، ومعارة الأرتيق، وجمعية الهادي، وبشقاتين، والهوتة، والليرمون، وحريتان، وجمعية الزهراء، والملاح، وكفرداعل” شمال غرب حلب.



ومساء أمس، أصيب عدد من الجنود الأتراك، بقصف مدفعي سوري استهدف نقطة تمركزهم في منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي.



وكالات