الجيش يقترب من تادف

تابع الجيش السوري عملياته في محيط مدينة الباب، وتمكّن من السيطرة على قرية بيرة الباب الواقعة جنوب بلدة تادف المتاخمة للمدينة.

ومع تقدم الجيش الأخير، تبقى بلدة أبو طلطل تفصل وحداته من الجهة الشمالية عن تادف، ليصبح على تماس مباشر مع مواقع أكثر تحصيناً لتنظيم «داعش» ومتصلة بشكل مباشر بمدينة الباب.

وبالتوازي، استكمل الجيش تقدمه شمال تلة العويشية، وسيطر على منطقتي المجبل وتلة الحوارة من الجهة الشمالية الغربية، وعلى بلدة المعزولة شمال شرق التلة، قاطعاً بشكل كامل طريق مدينة الباب نحو بلدات ريفها الجنوبي الشرقي.



(الأخبار)