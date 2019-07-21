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الجيش يفشل هجمات الإرهابيين ويقضي على انتحاريين بريف إدلب الجنوبي

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية العاملة على حماية قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة ودمرت عربات وآليات لإرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات التابعة له.


وخاضت  وحدات من الجيش  اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية شنت هجوماً على محور قرية القصابية التي حررها الجيش مؤخراً بريف إدلب الجنوبي مستخدمة في هجومها إرهابيين انتحاريين بأحزمة ناسفة وعربات ومدرعات.


وانتهت الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم الإرهابي والقضاء على الانتحاريين قبل وصولهم إلى أهدافهم وتدمير آليتين مصفحتين وعربة مشاة “بي ام بي” والقضاء على أعداد من الإرهابيين وإصابة آخرين.


واعتدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.


وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت عليها برميات مدفعية وصليات صاروخية ودمرت عدة منصات إطلاق ونقاطاً محصنة لإرهابيي النصرة و”الحزب التركستاني” في الحويجة ودوير الأكراد والسرمانية في أقصى شمال غرب حماة.


وتحاول التنظيمات الإرهابية يائسة شن هجمات مستخدمة المفخخات والإرهابيين الانتحاريين على نقاط الجيش التي تحمي القرى التي حررها الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية بريف حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي وتتصدى لها وحدات الجيش العاملة في حماة وتكبدها في كل مرة خسائر بالأفراد والعتاد وتدمر لها آليات ومصفحات وتقضي على أعداد منها.