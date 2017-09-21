الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.

في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من دير الزور خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” بالريف الغربي انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش بإسناد جوي نفذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في الريف الغربي تقدمت خلالها على المحور الغربي وسيطرت على عدد من القرى والمزارع في محيط بلدة التبني.