أزمة المناهج تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.
الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور
ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”
استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة: مغامرة «جهادية» في حماة
داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة
ترامب يريد التوطين: وباسيل: عودة النازحين إلى بلادهم أرخص لأميركا وأشرف
سيناريو التدخل التركي في إدلب
لماذا اغتيل مسؤول عقارات “تحرير الشام” في ادلب؟
الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”
ملايين الدولارات لتعليم اللاجئين السوريين “لم تصلهم”
الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويحبط هجوما لإرهابيي النصرة بريف حماة الشمالي
حرب تخفي حرباً أخرى
بمساعدة إيرانية .. قريباً سيعود واقع الكهرباء إلى ما كان عليه قبل الأزمة

الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.

في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من دير الزور خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكاتالجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي. مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” بالريف الغربي انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش بإسناد جوي نفذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في الريف الغربي تقدمت خلالها على المحور الغربي وسيطرت على عدد من القرى والمزارع في محيط بلدة التبني.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة تقوم بتمشيط القرى والمزارع وإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” قبل سقوط العديد منهم قتلى وسط فرار جماعي باتجاه بلدة التبني تاركين جثث قتلاهم.

وفرضت وحدات الجيش أمس سيطرتها على نقاط في قريتي مظلوم ومراط وذلك خلال ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” على اتجاه قرية الصبحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على اتجاه حقل كونيكو للغاز فيما سيطرت وحدات أخرى على مسطاحة بلدة الشميطية وأطراف البلدة بالريف الغربي.

وفي سياق آخر أكدت مصادر أهلية قيام تنظيم “داعش” بنقل أغلب إرهابييه المرتزقة الأجانب مع عائلاتهم من أحياء مدينة دير الزور إلى الريف الشرقي.

ويعيش تنظيم “داعش” حالة من التخبط والاقتتال بين إرهابييه وسط فرار عدد كبير من قادته الميدانيين وإجلاء عدد آخر منهم عبر طيران “التحالف الأمريكي” تفادياً لمقتلهم جراء العمليات والتقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في عدد من مناطق محافظة دير الزور.

المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.