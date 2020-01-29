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الجيش يعلن تطهير بلدات بريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، بيانا عاجلا، اليوم الأربعاء، بشأن العمليات العسكرية في ريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، وحداتها أن "تطهر عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، المعقل الرئيسي لـ"جبهة النصرة"."، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، إن "وحداتها تابعت من في ريف إدلب الجنوبي عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنية ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخخة".

وأضافت أن "وحدات الجيش تطهر عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، ودير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، ودير الغربي، كفرباسيل، بابولين، معصران، تل الصوامع، تل دبس ومعراتة.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في ختام بيانها، "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".

 