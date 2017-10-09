الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»

تستمر المعارك التي يخوضها الجيش العربي السوري وحلفاؤه مع تنظيم «داعش» في محيط مدينة الميادين الغربي، شرق دير الزور، في ضوء هجمات معاكسة شنها التنظيم على مواقع الجيش الممتدة بين منطقة الصوامع (غرب) والمطار المهجور (جنوب غرب المدينة). وتمكن الجيش من احتواء الهجمات العنيفة التي استخدم فيها التنظيم عدداً من العربات المفخخة، وعزز سيطرته على الأطراف الجنوبية للمدينة، وتحديداً في المناطق المحاذية لحي الراشدين.

وفي غضون ذلك، سيطرت وحدات الجيش العاملة على الضفة الشمالية لنهر الفرات، مقابل مدينة دير الزور، على بلدة مراط الفوقا وعلى أجزاء من قرية حطلة تحتاني، لتابع تقدمها باتجاه المدخل الشمالي لجسر السياسية. وترافق التحرك بغارات مكثفة نفذها سلاح الجو ضد مواقع التنظيم في بلدة موحسن وقرى الجنينة والحسينية والبوليل والبوعمر وحويجة صكر.