الجيش يعزز انتشاره في الريف الشمالي الغربي للحسكة باتجاه الرقة

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري انتشارها اليوم في المحور الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي باتجاه محافظة الرقة وذلك ضمن مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية الأهالي.



ودخلت وحدات من الجيش نقطة جديدة غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لتأمين الاتصال والتواصل البري بين وحدات الجيش بين محافظتي الحسكة والرقة.



وكانت وحدات من الجيش وسعت الخميس الماضي انتشارها في ريف بلدة تل تمر وثبتت عدداً من النقاط في قرية تل شاميران بالريف ذاته لتأمين خطوط الإمداد التي كانت قد فتحتها بمحاذاة الطريق الدولي الواصل بين الحسكة وحلب قبل أيام والتي تربط محافظة الحسكة بالمحافظات الأخرى.



إلى ذلك نقلت قوات الاحتلال التركي العشرات من عائلات المجموعات الإرهابية التي تعمل معها من تركيا واسكنتهم في مدينة رأس العين بعد مصادرة منازل المواطنين ومنع الأهالي من العودة إليها وقامت بنصب أبراج اتصالات تركية في المدينة ونقلت كتباً مدرسية من تركيا إلى عدد من مدارس المدينة في إطار محاولاتها تتريك المناطق التي احتلتها مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.



وكانت القوات الاحتلال التركي وفي إطار عدوانها المستمر على الأهالي وممتلكاتهم الخاصة أدخلت أمس عشرات العائلات من الأراضى التركية باتجاه مدينة رأس العين يرتدى قسم منهم الزي الأفغانى الذي اعتاد إرهابيو تنظيم “داعش” ارتداءه واستقر قسم كبير منهم في الجزء الجنوبي من المدينة.



سانا