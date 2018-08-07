الجيش يعزز انتشاره على اتجاه بادية السويداء ويوجه ضربات مركزة على تحركات إرهابيي “داعش”

تابعت وحدات الجيش العربي السوري اليوم تعزيز انتشارها على جميع الخطوط على اتجاه بادية السويداء بالتوازي مع تنفيذ ضربات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وذكر مصدر ميداني أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا اليوم ضربات مركزة ودقيقة على تحركات وآليات لإرهابيي “داعش” في مناطق الوعر وأرض الكراع ومزاريع الخطيب وصنيم الغرز وإلى الشرق من دياثة وخربة الحصن وتل رزين على عمق يتراوح بين 15 و30 كم من قرى الريف الشرقي والشمالي الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن تحقيق إصابات مباشرة بإرهابيي “داعش” وتدمير الياتهم والقضاء على أعداد منهم.

ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من منطقة البادية شمال شرق السويداء حيث يوجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سورية منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.