الجيش يعثر على شبكة أنفاق وأسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي “داعش” بريف دير الزور

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال متابعتها عمليات التمشيط في المناطق المحررة من إرهابيي “داعش” في دير الزور على شبكة جديدة من الانفاق من مخلفات التنظيم الارهابي في منطقة صبيخان بريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في دير الزور أن “أحد الانفاق التي تم العثور عليها ضمن جبل الشارة في حي تشرين ويمتد على مساحة200 م بعمق 100 متر ويحتوي على 16 غرفة كان يتحصن بها متزعمو التنظيم الإرهابي”.