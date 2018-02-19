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الجيش يعثر على شبكة أنفاق وأسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي “داعش” بريف دير الزور

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال متابعتها عمليات التمشيط في المناطق المحررة من إرهابيي “داعش” في دير الزور على شبكة جديدة من الانفاق من مخلفات التنظيم الارهابي في منطقة صبيخان بريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في دير الزور أن “أحد الانفاق التي تم العثور عليها ضمن جبل الشارة في حي تشرين ويمتد على مساحة200 م بعمق 100 متر ويحتوي على 16 غرفة كان يتحصن بها متزعمو التنظيم الإرهابي”.

ولفت المصدر إلى العثور على نفق في حي تشرين في بلدة صبيخان يتشعب لمسافات كبيرة ضمن الأحياء السكنية وبين المنازل وبداخله كميات من الاسلحة والذخائر.

وعثرت وحدات من الجيش الخميس الماضي خلال تمشيط الريف الجنوبي الشرقي لمدينة دير الزور على شبكة أنفاق في الميادين وقرية صبيخان طولها أكثر من 500 م بداخلها مقرات وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعمل وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة على استكمال تمشيط ريف دير الزور لتطهيرها من مخلفات إرهابيي “داعش” لضمان عودة آمنة للعائلات المهجرة إلى منازلها.



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