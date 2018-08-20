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الجيش يضيق الخناق على بقايا “داعش” في البادية الشرقية للسويداء

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة عملياتها ضد أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في تلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري في عمق بادية السويداء الشرقية ودمرت لهم 3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

وأفاد مصدر عسكري في السويداء بأن وحدات من الجيش عززت نقاطها في محيط تلول الصفا مضيقة الخناق على جيوب إرهابيي تنظيم “داعش” المحاصرين حيث تتعامل بالأسلحة المناسبة مع أي تحرك أو محاولة للإرهابيين لكسر الطوق المفروض عليهم.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش تعاملت بعد ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة مع مجموعة إرهابية كانت تتحرك على محور منطقة قبر الشيخ ياسين جنوب غرب التلول ودمرت لها عربتين مزودتين برشاش ثقيل وآخر مضاد للطيران.

وأشار المصدر إلى أن رمايات دقيقة على محور تسلل مجموعة أخرى من إرهابيي التنظيم التكفيري على محور تل غانم شرق تلول الصفا اسفرت عن تدمير عربة مزودة برشاش ثقيل في حين تقدمت وحدة من الجيش على اتجاه نقاط التسلل وألقت القبض على 5 إرهابيين منهم في حين فر الباقون باتجاه الثغور المحصنة في التلول.

وكان  سلاح الجو والمدفعية والدبابات نفذ رمايات مركزة على أوكار ودشم وتحصينات لإرهابيي “داعش” في تلول الصفا ذات التضاريس المعقدة والمليئة بالصخور والجروف والمغاور وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.

وكانت وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا التى تعتبر آخر معاقل إرهابيي تنظيم “داعش” فى عمق بادية السويداء وقطع طرق الإمداد إليها وذلك في إطار العملية العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من البؤءر المتبقية للتنظيم التكفيري.

 

سانا

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