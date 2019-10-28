الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي

وصل الجيش العربي السوري إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي وخاض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي.



وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن الجيش وصل إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد أن دخل عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان، وأكدت أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي.



وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت «سانا»، أن وحدات من الجيش تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.



ولفتت، إلى حصول اشتباكات بين وحدات الجيش المنتشرة في منطقة رأس العين وقوات الاحتلال التركي التي تعتدي على المنطقة خلال عملية الانتشار.على خط مواز، بدأت مجموعات مسلحة من ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية– قسد» بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا بعمق 32 كم تنفيذاً لبنود سوتشي، حسب مراسل «سانا».



من جانبه، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن مسلحي «قسد» انسحبوا من قرية سنجق سعدون وقرى أخرى بمنطقة عامودا عند الشريط الحدودي مع تركيا وذلك وفقاً للاتفاق الروسي التركي الذي يفضي إلى انسحاب «قسد» إلى مسافة 32 كم بعمق المنطقة، وسط ترقب لمزيد من الانسحابات من مناطق أخرى وفقاً للاتفاق.وحسب «المرصد»، مرت آليات عسكرية روسية من بلدة عين عيسى صباح أمس، واتجهت إلى اتستراد الحسكة حلب.



على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إنه «تم إرسال العشرات من العربات المدرعة إلى قاعدة حميميم في سورية بواسطة طائرة نقل عسكرية لتعزيز الشرطة العسكرية الروسية في تنفيذ مهامها على الحدود السورية التركية»، لافتة إلى أنه تم نقل مركبات مدرعة إلى سورية من المطارات العسكرية في مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار.



في المقابل، نقلت وكالة «رويترز»، عن وزارة دفاع النظام التركي قولها في بيان: إن «جندياً قتل وأصيب خمسة آخرون في منطقة رأس العين بعد هجوم بالصواريخ والمورتر».



وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها على البلدات والقرى الحدودية في ريفي الحسكة والرقة الشمالي ما تسبب بتهجير آلاف المدنيين من منازلهم وقراهم.



وكالات