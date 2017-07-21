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الجيش يصدّ هجوماً لـ«داعش» في البادية﻿

تابع الجيش العربي السوري وحلفاؤه تقدمهم في ريف الرقة الجنوبي، مسيطرين على عدد من آبار النفط في مناطق معدان والرابية ورسم الغانم والجبلة.الجيش يصدّ هجوماً لـ«داعش» في البادية﻿

وفي موازاة ذلك، صدّ الجيش وحلفاؤه هجوماً لتنظيم «داعش» على مواقعهم في محيط حميمة في ريف دير الزور الجنوبي. وأسفر الهجوم عن مقتل 30 مسلحاً من «داعش» وإصابة قرابة 50 آخرين، إلى جانب تدمير عدد من آليات التنظيم.كذلك استهدف سلاح الجو نقاط انتشار وتحركات «داعش» في أحياء الحويقة الشرقية والصناعة والحميدية والعرفي والعرضي في دير الزور، إلى جانب مواقع في محيط الفوج وجسر الرقة والمطار ومنطقة الثردة والجفرة وفي قرية الجنينة.

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