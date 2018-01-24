الجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» على مواقعه بريف اللاذقية الشمالي

بسط الجيش العربي السوري سيطرته على قريتي الخفة وجعفر في ريف إدلب الشرقي، على حين سيطرت وحدات منه على عدة كتل جنوب وجنوب شرق كراج الحجز في حرستا بريف دمشق، في وقت تصدت فيه وحدات أخرى لهجوم شنته «جبهة النصرة» الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي.





وفي التفاصيل، فقد واصل الجيش عملياته العسكرية في أرياف حماة وإدلب، وبسط سيطرته على قريتي الخفة وجعفر بريف إدلب الشرقي وذلك بعد اشتباكات ضارية مع «النصرة» بمؤازرة الطيران الحربي.





وبيَّن مصدر إعلامي أن «الجيش استهدف مع القوات الرديفة مجموعات إرهابية من «النصرة» حاولت التسلل إلى بلدة أبو الظهور وأردى العديد من مسلحيها وأصاب آخرين إصابات بالغة ودمر لهم عتاداً حربياً».





وأما في ريف حماة الشمالي، فقد دك الجيش بصليات من مدفعيته المتمركزة في حلفايا ومحردة ميليشيات مسلحة على محور اللطامنة ما أدى إلى مقتل العديد من مسلحيها.

وفي وقت سابق كان إرهابيون أطلقوا عدة صواريخ على مدينة السقيلبية اقتصرت أضرارها على الماديات.





على صعيد آخر، نفى مصدر عسكري ما تتناقله الصفحات والمواقع الإلكترونية المعارضة عن قطع طريق حلب – خناصر – سلمية – دمشق، وأكد أن الطريق تحت سيطرة الجيش ويشهد حركة مرورية طبيعية ودائمة وكل ما يشاع غير ذلك هو تزييف للواقع.





وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن طائرات حربية نفذت صباح أمس غارات عدة على مناطق في محيط منطقة مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب، على حين استهدف الطيران المروحي بعد منتصف ليل أمس الأول أماكن في أطراف قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.





على خط مواز، تصدت وحدات من الجيش العاملة بريف اللاذقية الشمالي لهجوم مسلحي «النصرة» على عدد من النقاط العسكرية، وأفاد مصدر عسكري وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، بأن وحدات من الجيش «اشتبكت مع مجموعات إرهابية لتنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له هاجمت عدداً من النقاط العسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة».





وبين المصدر، أن الاشتباكات أسفرت عن «مقتل 13 إرهابياً وتدمير أسلحة وأعتدة من ضمنها عربات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية وهاون».





في الغضون، جددت الميليشيات المسلحة خرقها اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذائف الهاون مخيم الوافدين السكني بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق وفق «سانا»، أن «3 قذائف هاون أطلقتها المجموعات المسلحة ظهر اليوم (الثلاثاء) سقطت على مخيم الوافدين السكني وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين».





ووجهت وحدات من الجيش العربي السوري ردا على هذه الاعتداءات ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الميليشيات المسلحة وفقا في المنطقة.

في الأثناء، ذكرت مصادر أهلية أن الجيش العربي السوري سيطر على عدة كتل أبنية جنوب وجنوب شرق كراج الحجز في حرستا.





ووفق ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة، فقد استهدفت قوات الجيش أماكن في بلدة أوتايا بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية والتي تسيطر عليها ميليشيا «جيش الإسلام»، بعدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض أرض، ولا معلومات عن خسائر بشرية، في حين جددت قوات الجيش استهدافها لمواقع المسلحين في مدينة عربين الخاضعة لسيطرة ميليشيا «فيلق الرحمن»، وذلك بمزيد من الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض أرض، بينما تعرضت مواقع المسلحين في منطقة عين ترما الواقعة في الأطراف الغربية لغوطة دمشق الشرقية، لقصف من الجيش العربي السوري.

من جهة ثانية، وقع انفجار بسيارة خاصة نوع «هونداي فيرنا» في حي ركن الدين، وتعرّض سائقها للإصابة بشظايا، وفق ما تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن وزارة الداخلية.





وتمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من التوصل إلى معلومات تفيد بعلاقة زوجة المصاب المدعوة «ر. ع» بالحادثة، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها بالاشتراك مع شخص متوار على الشروع بقتل زوجها المذكور.





إلى ريف حمص، حيث ذكرت مصادر إعلامية، أن «الطيران الحربي استهدف بغارتين آليات لتنظيم داعش» في محيط حميمة بريف حمص الشرقي.



