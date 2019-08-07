الجيش يصد هجوماً كبيراً للإرهابيين على محور الزكاة – حصرايا بريف حماة الشمالي ويكبدهم خسائر كبيرة

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم كبير للإرهابيين على اتجاه محور الزكاة – حصرايا بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وذكر مصدر عسكري أن “التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي قامت اعتبارا من الساعة 00ر23 يوم أمس بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة – حصرايا ما اضطر قواتنا العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة”.



وأكد المصدر أنه تم صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد أن كبدت قواتنا الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.



وأضاف المصدر إن “وحدات الجيش المكلفة بتنفيذ المهمة تتابع ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة”.



وألحقت وحدات من الجيش أمس خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين عبر رمايات مكثفة على معاقلهم في موزرة وفي قليدين والعنكاوي وخربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي لحماة.