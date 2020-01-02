الجيش يصد هجوماً على مواقعه في ريف مدينة معرة النعمان

تصدى الجيش العربي السوري لهجومٍ شنه مسلحو”جبهة النصرة” والفصائل المسلحة المتحالفة معها في محيط بلدتي التح وجرجناز في ريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وأفادت وكالة “سانا” الرسمية بأن “مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية في محيط بلدتي جرجناز والتح في ريف مدينة معرة النعمان اللتين طهرهما الجيش من الإرهابيين الأسبوع الماضي”.



وتابعت الوكالة بأن “وحدات الجيش العاملة في المنطقة تصدت للهجوم ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين”.



كما أفادت إذاعة “شام إف إم” بأن “وحدات الجيش أحبطت محاولة هجوم عنيفة للمجموعات المسلحة على محوري التح وجرجناز جنوب شرق إدلب ودمرت عدّة آليات وعربات مصفحة للمسلحين دون أي تغير في خارطة السيطرة”.



وكان الجيش العربي السوري قد عثر على شبكة من الأنفاق والخنادق والتحصينات تمتد لعشرات الكيلومترات تصل بين عدد من القرى والمناطق التي كانت تنتشر فيها “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، خلال عمليات تمشيطة للقرى التي استعاد السيطرة عليها مؤخراً.