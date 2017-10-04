الجيش يصد هجوماً جديداً لـ”داعش” في دير الزور، ويقضي على العشرات في حماه

ذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش “اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت إحدى النقاط العسكرية في بلدة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي ما أدى لمقتل عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو السوري “وجه ضربات مكثفة على تحصينات ومقرات وتحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرى بقرص الفوقاني وجديد عكيدات والبوليل ومدينة الميادين” بالريف الشرقي والجنوبي الشرقي.

وبين المصدر أن الضربات الجوية أدت إلى “مقتل عدد كبير من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية”.

إلى ذلك حققت وحدات من الجيش العاملة في دير الزور تقدماً جديدا على طريق دير الزور/الميادين وسيطرت على نقاط جديدة عليها بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” وسقوط العديد من إرهابييه قتلى ومصابين.

وأشار مصدرعسكري إلى أن عملية التقدم أسفرت عن تدمير 3 آليات مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار وآليات أخرى مزودة برشاشات ثقيلة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات من تنظيم “داعش” تخللتها ضربات مكثفة على نقاط انتشار إرهابييه في قرى خشام وحطلة فوقاني خشام وحطلة والحسينية وسعلو وإصلاح الطيبة والبوليل والصالحية ومدينتي موحسن والميادين وأحياء الجبيلة وكنامات والعرضي وخسارات.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم وآليات مزودة برشاشات متنوعة.

وسيطرت وحدات الجيش أمس (الثلاثاء) على عدة نقاط على طريق دير الزور/الميادين بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي فيما أوقعت وحدات أخرى قتلى في صفوف التنظيم على محور خشام وحطلة فوقاني من بينهم “أمير داعش الحربي” الملقب “أبو أسامة” تونسي الجنسية.

تدمير عشرات العربات والقضاء على عدد من إرهابيي “داعش” في ضربات لسلاح الجو بريف حماة الشرقي

كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات على تجمعات ومحاور تسلل أرتال آليات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بريف سلمية الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري “دمر عشرات العربات بعضها مزود برشاشات وقضى على أعداد من إرهابيي “داعش” في غارات جوية مكثفة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في قرية جب عايد ومنطقة المكسر الجنوبي ومحيطه بريف سلمية الشرقي”.

وسيطرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أمس (الثلاثاء) على قريتي أبو حنايا وحمادي عمر في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيهما.

المصدر: سانا