الجيش يصد هجوم للمسلحين على محور سراقب ويسقط عشرات القتلى في صفوفهم

تواصل “جبهة النصرة” مدعومة بتغطية نارية تركية شن هجماتها على محور سراقب في ريف إدلب الشرقي في محاولة فاشلة جديدة للدخول إلى المدينة الإستراتيجية.



ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري ومسلحي “جبهة النصرة” على محور سراقب في ريف إدلب.



وزجت “المجموعات الإرهابية بعشرات الانغماسيين والانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربي بإسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي وتعاملت وحدات الجيش معها بضربات نارية مكثفة وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت لها عدة عربات مدرعة”.



ووجهت وحدات الجيش ضربات نارية مكثفة للمجموعات الإرهابية المهاجمة على محور سراقب وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت عدة عربات مدرعة”.



وتأتي الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الاستراتيجية”.



وفي سياق ذلك قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية في إدلب، وأضافت الدفاع التركية في تغريدة على موقع “توتير” أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها.