الجيش يصد هجمات لـ«داعش» في البادية

عادت الاشتباكات إلى أطراف الجيب الذي يتواجد فيه تنظيم «داعش» في البادية التابعة لمحافظتي حمص ودير الزور، مع هجمات نفذها عناصر التنظيم على نقاط الجيش هناك.إذ صد الجيش هجوماً شنّه مسلحو «داعش» على أطراف بادية الميادين، انطلاقاً من محيط فيضة بن موينع ووادي الخور، في محاولة للوصول إلى بلدات وادي الفرات.



وجاء التحرك من هذا المحور، بعد تصعيد مماثل على جبهة محطة «T3» شرق مدينة تدمر، بدأ بتفجير سيارة مفخخة ومحاولة للتقدم والسيطرة على مناطق تمركز وحدات الجيش التي تعد خط الدفاع الأول عن تدمر ومحيطها. وبينما تمكن الجيش من صد وإحباط الهجومين، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه جراء المعارك التي دارت على تلك المحاور.



الأخبار