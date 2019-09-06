الجيش يشتبك مع عناصر ل “داعش” في البادية الشرقية

دخلت قافلة مساعدات انسانية أمس إلى مخيم الركبان الواقع في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي بالقرب من الحدود السورية _ الأردنية ، لافتة إلى القافلة كانت محملة بمواد اغاثية و غذائية و طبية.



وفي سياق آخر، ذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي أن وحدة مشتركة من الجيش العربي السوري و القوات الرديفة اشتبكت مع عناصر لتنظيم داعش في محيط المحطة الثانية في أقصى بادية حمص الشرقية ، و تمكنت من إيقاع عدد من عناصر التنظيم قتلى و مصابين.



بموازاة ذلك شن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري سلسلة استهدافات جوية لتحركات عناصر “داعش” في محيط بادية السخنة و على اتجاه المنطقة الممتدة إلى الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي ، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم و تكبيده خسائر بالأرواح و العتاد .





الوطن