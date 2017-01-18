الجيش يسيطر على وادي تيمية ووادي سالم في بلدة عين الفيجة

واصل الجيش العربي السوري، أمس، عمليته ضد المسلحين الرافضين للمصالحة في بلدات وقرى بمنطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، وحقق مزيدا من التقدم في بلدة عين الفيجة (خزان دمشق المائي)، وفي الوقت نفسه رد على خروقات المسلحين في غوطة الشرقية وسيطر على مزيد من المزارع هناك.

وتحدثت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سيطرة الجيش أمس على «وادي تيمية ووادي سالم في بلدة عين الفيجة»، وأنه «تقدم بعمق 1.5 كم داخل البلدة». وواصلت الميليشيات المسلحة المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية أمس خرقها لوقف إطلاق النار ما دفع الجيش إلى الرد عليها، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض: إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة لها من جهة، وميليشيا «جيش الإسلام» من جهة أخرى، في المزارع الشرقية لبلدة حزرما بمنطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية، تمكنت بعدها قوات الجيش من تحقيق تقدم والسيطرة على كتلة مزارع مؤلفة من 12 مزرعة تقع إلى الشرق من بلدة حزرما.

وفي دمشق، دارت اشتباكات متقطعة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء في محور حي جوبر عند أطراف العاصمة دمشق بين قوات الجيش والقوى الرديفة والمؤازرة من طرف، و«فتح الشام» من طرف آخر، ترافق مع سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات الجيش على مناطق تمركز مقاتلي التنظيم في الحي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق المرصد.

المصدر: الوطن