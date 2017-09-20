الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويحبط هجوما لإرهابيي النصرة بريف حماة الشمالي

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تقدما جديدا في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من مدينة دير الزور وريفها وفرضت سيطرتها على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات الجيش تابعت تقدمها في عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي “داعش” باتجاه قرية الصبحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على اتجاه حقل كونيكو للغاز حيث فرضت سيطرتها على نقاط في قريتي مظلوم ومراط بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وعلى المحور الغربي للمدينة لفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش نفذت عمليات تخللتها رمايات مدفعية على محاور تحرك ونقاط تحصين إرهابيي التنظيم التكفيري وانتهت بالسيطرة على مسطاحة بلدة الشميطية وأطراف البلدة.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين التكفيريين من بينهم أحمد الخلف الملقب أبو حمزة الأنصاري وأبو زيد المجاودة وهمام تركي الرمضان.

وعبرت أمس وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نهر الفرات من الجفرة التي سيطرت عليها أمس الأول باتجاه حويجة صكر في حين سيطرت على عدد من النقاط على أطراف المدينة الجنوبية الشرقية وفى الريف الجنوبي الشرقي على طريق دير الزور الميادين وعلى اتجاه قريتي عين البوجمعة والخريطة بالريف الغربي للمدينة.

وفي إطار انتفاضة الأهالي ضد التنظيم الارهابي وتصديهم له بينت مصادر أهلية أن مجموعة من أهالي مدينة البوكمال اشتبكت مع إرهابيين مما يسمى “الشرطة الإسلامية” أثناء محاولتهم اعتقال مجموعة من شباب المدينة لزجهم في المعارك وتعويض النقص الحاصل في صفوف التنظيم جراء الخسائر التي يتكبدها أثناء عمليات الجيش العربي السوري.

إلى ذلك قتل أحد إرهابيي التنظيم وأصيب 3 آخرون جراء اشتباكات بين مجموعات متناحرة منه عند مشفى عائشة ما يعطي صورة واضحة للتخبط الذي يعيشه التنظيم على مختلف المستويات بعد فرار عدد كبير من قادته الميدانيين وإجلاء عدد آخر منهم عبر الطيران المروحي الأمريكي تفاديا لمقتلهم جراء العمليات والتقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في عدد من مناطق المحافظة.

وفي إطار استهداف تنظيم “داعش” للبنى التحتية لفتت المصادر إلى أن إرهابيي التنظيم عمدوا إلى تفخيخ مدرسة جما قرب منطقة العشارة التي كان يتخذها مقرا له للتغطية على ممارساته غير الإنسانية التي كان يقوم بها من قتل وتعذيب وتحضير لمواد سامة ليعتدي بها على الأهالي.

التصدي لهجوم إرهابيين من “جبهة النصرة” وتدمير 4 آليات لهم في ريف حماة الشمالي

إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تصدت لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات قوية مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامتها خلال محاولة تسللها على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن “تكبيد الارهابيين خسائر كبيرة في العديد والعتاد” مبينا أن الاشتباكات مستمرة بالتوازي مع غارات وضربات لسلاحي الجو والمدفعية ضد مقرات وتحركات أرتال الإرهابيين في المنطقة.

وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” والحزب التركستاني المرتبط باستخبارات نظام أردوغان هاجمت فجر اليوم وبأعداد كبيرة النقاط العسكرية في محيط الطليسية والتلة السوداء والقاهرة شمال مدينة حماة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة تصدت للهجوم حيث دارت اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين ولا تزال الاشتبكات دائرة حتى الآن.

وبين المصدر أن المجموعات الإرهابية المهاجمة تكبدت خسائر فادحة بالعتاد حيث دمرت وحدات الجيش لها دبابتين وسيارتين مزودتين برشاشات ثقيلة واستولت على دبابة وعربة (بي ام بي).

وأوضح المصدرأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شارك بفعالية في التصدي للهجوم عبر تنفيذه عدة غارات على خطوط إمداد وتحرك الإرهابيين القادمة من عطشان والهبيط وتل الصياد على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب حيث تنتشر مجموعات تكفيرية تنضوي في مجملها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

المصدر: سانا