الجيش يسيطر على محمية التليلة بريف تدمر ويكبد داعش خسائر بالعتاد والأفراد بدير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات دقيقة وسريعة تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على محمية التليلة بريف تدمر الشرقي والقضاء على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في وقت كبدت وحدات أخرى من الجيش التنظيم التكفيري خسائر بالعتاد والأفراد خلال ضربات جوية ومدفعية استهدفت محاور تحركاته وتحصيناته في دير الزور وريفها.



أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على محمية التليلة بريف تدمر الشرقي بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية اتسمت بالدقة والسرعة ضد تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف تدمر الشرقي “أحكمت خلال السيطرة على محمية التليلة جنوب قرية آرك بـ 13 كم”.



وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء يوم الأربعاء الماضي على حقل آرك النفطي ومساحات كبيرة من الريف الشمالي الشرقي لمدينة تدمر.



وأشار المصدر العسكري إلى أن العملية أسفرت عن “القضاء على أعداد من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير آليات متنوعة لهم”.



ويأتي هذا الإنجاز الجديد لوحدات الجيش بالتعاون مع الحلفاء في إطار عملياتها المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي بعمق البادية السورية وتضييق الخناق عليهم تمهيدا لاجتثاثهم من بلدة السخنة على طريق دير الزور.



- كما تكبد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد خلال ضربات من سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري على مناطق انتشاره ومحاور تحركه في دير الزور.



وأوقعت مدفعية الجيش برمايات مكثفة قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت العديد من تحصيناتهم في محيط منطقة البانوراما وتل بروك والمطار والثردة وحي الحويقة وغرب الإذاعة في قرية عياش.



ونفذ الطيران الحربي عدة طلعات جوية أسفرت عن تدمير آليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” ومقتل وإصابة العديد من إرهابييه في حطلة ومحيط المطار.



- إلى ذلك استولى عناصر حامية مطار دير الزور في عملية نوعية على عربة “بي ام بي” لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المطار.



ودمر سلاح الجو أمس مقرات قيادة وعربات مدرعة وآليات متنوعة لتنظيم “داعش” وقضى على العديد من إرهابييه بينهم متزعمون في منطقة الثردة ووادي الثردة وحويجة قاطع وحي المطار القديم ومنطقة الموارد وقرية الجفرة بالريف الشرقي.

سانا