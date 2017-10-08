الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر المعاقل الكبرى لداعش
مصرع 180 إرهابيا بغارات جوية روسية في سوريا خلال الساعات الـ24
مؤامرة أمريكية لتقسيم سوريا إلى 5 مناطق
ريف حمص الشرقي خالٍ من الارهاب
«لافارج»: عملنا في مناطق «داعش» بموافقة باريس، وفراس طلاس كانَ «يرشو» الفصائل
«الجماعة» تستعد لـقطف ماتيسر
معاقل «داعش» الأخيرة في ريف دير الزور تتساقط
«داعش» في كنف «درع الفرات»
أنقرة و«إخوانُها» لجني «الثّمار»: بدء العدّ التنازليّ في إدلب
الجيش يدخل القسم الغربي لمدينة الميادين
الاستخبارات الروسية تكشف عن عدد مسلحي “المعارضة” في إدلب
روسيا: سنقصف أي تحرك للمسلحين، حتى داخل مناطق التحالف الأمريكي في سورية
اصابة عدة أشخاص بالرصاص العشوائي بعد هدف تعادل المنتخب السوري
الجيش العربي السوري يقترب من الميادين ويستعيد منطقة الحزم شمال القريتين

الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” فيالجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير 3 عربات مفخخة، في حين تواصل وحدات الجيش تقدمها باتجاه باقي أحياء مدينة الميادين وتقوم بتفكيك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها إرهابيو “داعش” في المنطقة.

ولفت مصدر عسكري إلى أن سلاح الجو دمر آليات لتنظيم “داعش” وقضى على العديد من إرهابييه الفارين نحو بلدة العشارة الواقعة بين الميادين والبوكمال.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات واصلت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية على محور قرية حطلة وسيطرت على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه بعد تكبيد ارهابيي تنظيم “داعش” خسائر في الأفراد والعتاد.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.