الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير 3 عربات مفخخة، في حين تواصل وحدات الجيش تقدمها باتجاه باقي أحياء مدينة الميادين وتقوم بتفكيك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها إرهابيو “داعش” في المنطقة.

ولفت مصدر عسكري إلى أن سلاح الجو دمر آليات لتنظيم “داعش” وقضى على العديد من إرهابييه الفارين نحو بلدة العشارة الواقعة بين الميادين والبوكمال.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات واصلت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية على محور قرية حطلة وسيطرت على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه بعد تكبيد ارهابيي تنظيم “داعش” خسائر في الأفراد والعتاد.