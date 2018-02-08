الجيش يسيطر على قريتي قصر ابن وردان والمصيطبة بريف حماة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي (داعش)

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على قريتي قصر ابن وردان والمصيطبة في ريف حماة الشمالي الشرقي.





وأفاد مصدر عسكري في حماة بأن إعلان السيطرة جاء بعد تثبيت وحدات الجيش نقاطها العسكرية في القريتين ومحيطهما وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” الذين سقط منهم العديد من القتلى والمصابين.





وتعد قرية قصر ابن وردان أحد أهم مراكز وطرق الإمداد الرئيسية لتنظيم “داعش” في ريف حماة الشمالي الشرقي والذي حول منازل المواطنين فيها إلى أوكار لإرهابييه ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخيرة.



