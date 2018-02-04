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الجيش يسيطر على قرية تل طوقان في ريف إدلب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان
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الجيش يسيطر على قرية تل طوقان في ريف إدلب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان

 

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في حربها على الإرهاب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية على مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية تل طوقان غرب مطار أبو الضهور بنحو 15 كم.

وبين المصدر أن العملية انتهت بفرض السيطرة الكاملة على القرية بعد اجتثاث الإرهابيين منها وتطهيرها من العبوات الناسفة والمفخخات المزروعة بكثافة داخل منازل المواطنين وفي الأراضي الزراعية.

وبسيطرة الجيش على قرية تل طوقان الواقعة على الطريق الواصل بين بلدة أبو الضهور ومدينة سراقب يكون الجيش خطا خطوة جديدة نحو تشديد الخناق على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” في مدينة سراقب الاستراتيجية التي حولها تنظيم جبهة النصرة إلى مقر رئيسي لمرتزقته لتخطيط وتنفيذ هجماتهم الإرهابية في المنطقة.

وبين مصدر عسكري أن وسائط الجيش النارية قطعت طريق تحرك الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان ما زاد في حالة التخبط والانهيار شبه التام في صفوف تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له.

إلى ذلك يتواصل الاقتتال بين المجموعات الإرهابية في ريف إدلب على خلفية تبادل الاتهامات فيما بينها بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بنيران الجيش العربي السوري والقوات الرديفة خلال الأيام الماضية.

 

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