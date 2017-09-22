الجيش يسيطر على قرى حلبية وزلبية والقصبي في ريف دير الزور الغربي ويقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة بالريف الغربي لمحافظة دير الزور وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش أحكمت خلال عملياتها ضد تحصينات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف

دير الزور الغربي السيطرة على قرى حلبية وزلبية والقصبي وعلى المواقع الأثرية فيها.