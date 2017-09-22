الجيش يسيطر على قرى حلبية وزلبية والقصبي في ريف دير الزور الغربي ويقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي
خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة بالريف الغربي لمحافظة دير الزور وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من المحافظة.
وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش أحكمت خلال عملياتها ضد تحصينات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف
دير الزور الغربي السيطرة على قرى حلبية وزلبية والقصبي وعلى المواقع الأثرية فيها.
وبين المصدر أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرى لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل وإصابة أعداد منهم وفرار البقية باتجاه ما تبقى لهم من ثغور في البادية.
ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش تواصل التقدم بنجاح في ريف دير الزور وسط تقهقر وانهيارات بين صفوف الإرهابيين التكفيريين.
وأحكمت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قرية البويطية وبلدة التبني بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
تدمير دبابة لإرهابيي جبهة النصرة والقضاء على عدد منهم في قرية سكيك بريف حماة الشمالي
إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش العربي السوري عمليات دقيقة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “دمرت دبابة للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد منهم في قرية سكيك خلال عملياتها ضد فلول الإرهابيين الفارين بريف حماة الشمالي”.
وتصدت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد من الطيران الحربى الثلاثاء الماضي لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته والحزب التركستاني الإرهابي المرتبط باستخبارات نظام أردوغان وبأعداد كبيرة إلى النقاط العسكرية في محيط الطليسية والتلة السوداء والقاهرة شمال مدينة حماة وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد.
المصدر: سانا
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