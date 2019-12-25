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الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في أجواء السقيلبية

تصدى الجيش العربي السوري مجدداً لطائرة مسيرة في أجواء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد ساعات من تصديه لاعتداء مماثل فوق مطار حماة العسكري.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأن مضادات الجيش العربي السوري أسقطت أمس الثلاثاء طائرة مسيرة للمجموعات المسلحة بأجواء مدينة السقيلبية في ريف حماة.


من جهتها، أكدت إذاعة “شام إف إم” أن الطائرة التي أسقطها الجيش  كانت محملة بستة قنابل.

وأشارت وكالة “سانا” إلى أن الجيش أسقط ليل الاثنين  23/12/2019طائرة مسيرة للمجموعات المسلحة حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري وذلك بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة ومنعها من تنفيذ اعتداءاتها.

وقبل هذا الاعتداء أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما المسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

وتأتي هذه الاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة على مواقع الجيش السوري بالتزامن مع استئناف الأخير لعملياته العسكرية في ريف إدلب، والتي حقق على إثرها تقدمات متسارعة، حيث تمكن خلال أربعة أيام فقط من استعادة 45 قرية، وفقاً لما أكده بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.