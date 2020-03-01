الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب
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الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب

أسقطت وحدات الجيش العربي السوري اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتعاملت وحدة من الجيش مع طائرة مسيرة للنظام التركي وتم إسقاطها فوق منطقة سراقب مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة سورية وأن الطائرة التي أسقطت هي طائرة تركية مسيرة حيث أظهرت لقطات فيديو مصورة تم تداولها من قبل وسائل الإعلام لحظة سقوط الطائرة.


ويعتمد النظام التركي يعتمد بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الإسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لهجمات الإرهابيين.


وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.